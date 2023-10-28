Запись на участие в проекте "Юный полярник" открыли для школьников в Москве

Чтобы стать участником проекта, школьнику нужно ознакомится с лекциями об истории изучения Арктики, выполнить задания по основным темам лекций, создать свои творческие проекты и написать "Полярный диктант"

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Запись на участие в третьем сезоне проекта "Юный полярник", в ходе которого дети отправятся на экскурсии и в экспедиции по северным городам России, открылась в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента образования и науки.

"Для столичных школьников открыли запись на участие в третьем сезоне образовательного краеведческого проекта "Юный полярник". Весь учебный год они смогут изучать географию и экологию Арктики, ее покорителей и первооткрывателей. Лучших участников проекта ждут экскурсии и экспедиции по городам Русского Севера, а трех абсолютных победителей - путешествие на Северный полюс на атомном ледоколе "50 лет Победы" для участия в экспедиции "Ледокол знаний - 2024", - говорится в сообщении.

Чтобы стать участником проекта, школьнику нужно ознакомится с лекциями об истории изучения Арктики, выполнить задания по основным темам лекций, создать свои творческие проекты и написать "Полярный диктант". Регистрация доступна на сайте Центра экологии, краеведения и туризма.

Как сообщалось, участников третьего сезона ждут важные нововведения: теперь в конкурсе смогут принять участие ученики 5-10 классов, расширен состав лекторов, увеличено количество площадок для занятий. Проект был запущен в 2021 году для популяризации среди детей и молодежи темы освоения Арктики, знакомства с этим регионом, повышения интереса к арктическим профессиям. В прошлом сезоне в нем приняли участие более 2,5 тыс. московских школьников.