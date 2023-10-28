В Якутии СВФУ будет развивать направление фиджитал-гольфа

Предполагаются интеграция профессионального образования, спортивной подготовки спортсменов, а также создание университетского спорта в РФ и регионе

ЯКУТСК, 28 октября. /ТАСС/. Северо-Восточный федеральный университет (СВФУ, Якутия) и Национальная студенческая спортивная лига гольфа подписали соглашение, передает корресспондент ТАСС. Подписание состоялось на заключительном пленарном заседании IX Международного научного конгресса в Якутске.

Документ подписали президент ассоциации "Национальная студенческая спортивная лига гольфа" Валерий Чебин и ректор СВФУ Анатолий Николаев. "[Подписано] соглашение о сотрудничестве и развитии гольфа в университете", - сообщил ТАСС директор Института физической культуры и спорта СВФУ Николай Гоголев. В частности, соглашение касается развития фиджитал-гольфа.

Предметом настоящего соглашения является развитие перспективного направления в области образования и науки, уточнил Гоголев. Предполагаются интеграция профессионального образования, спортивной подготовки спортсменов, а также создание университетского спорта в РФ и Якутии. Среди задач - всестороннее развитие поддержки гольфа в вузе и на территории региона в целом, повышение уровня результатов в гольфе и фиджитал-гольфе и популяризация студенческого гольфа. Также предусматривается проведение прикладных научно-исследовательских работ и внедрение их результатов в процессы подготовки спортсменов, привлечение к систематическим занятиям физической культурой. Запланирована организация первенств и турниров на базе вуза.

Фиджитал-гольф состоит из двух этапов - физического и цифрового, на физическом этапе (Physical) студенты играют на поле или на симуляторах, а на цифровом (Digital) - на игровой приставке.

IX Международный научный конгресс "Проблемы физкультурного образования: содержание, направленность, методика, организация" открылся 26 октября. Мероприятия конгресса прошли в Якутске по 12 научным направлениям на базе Северо-Восточного федерального университета. Среди участников - ученые и эксперты из различных регионов России, а также Белоруссии и Монголии.