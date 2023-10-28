В Москве движение на пересечении улиц Артюхиной и Чистова стало двусторонним

Благодаря изменениям удалось разгрузить прилегающие участки на улице Юных Ленинцев, улице Малышева, улице Чистова

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Движение транспорта на участке пересечения улиц Артюхиной и Чистова в столичном районе Текстильщики стало двусторонним, сообщается на сайте мэра Москвы.

"На участке пересечения улиц Артюхиной и Чистова в районе Текстильщики изменилась схема движения транспорта - оно стало двусторонним. Это позволило добираться до улицы Шкулева по улице Артюхиной в два раза быстрее. Теперь водители проезжают на 1 км меньше, двигаясь в прямом направлении по улице Артюхиной к улице Шкулева, не объезжая через улицу Чистова", - говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря изменениям удалось разгрузить прилегающие участки на улице Юных Ленинцев (от улицы Артюхиной до улицы Малышева), улице Малышева (от улицы Юных Ленинцев до улицы Чистова), улице Чистова (от улицы Малышева до улицы Артюхиной).

Проект изменения схемы движения по улице Чистова разработан кураторами Центра организации дорожного движения в 2023 году.