28 октября, 08:43

В Москве призвали быть внимательными за рулем из-за возможной гололедицы

Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Власти Москвы призвали автомобилистов быть внимательными, так как в субботу на дорогах может образоваться гололедица.

"По прогнозам синоптиков, сегодня в столице ожидается мокрый снег, местами дождь. Колебания температуры воздуха между положительными и отрицательными значениями могут способствовать образованию гололедицы. <...> Просим автомобилистов быть предельно внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

Отмечается, что городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями. 

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