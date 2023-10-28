В Москве призвали быть внимательными за рулем из-за возможной гололедицы

Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Власти Москвы призвали автомобилистов быть внимательными, так как в субботу на дорогах может образоваться гололедица.

"По прогнозам синоптиков, сегодня в столице ожидается мокрый снег, местами дождь. Колебания температуры воздуха между положительными и отрицательными значениями могут способствовать образованию гололедицы. <...> Просим автомобилистов быть предельно внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

Отмечается, что городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями.