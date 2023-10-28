На Ямале установили вдвое больше спутниковых передатчиков на моржей

Благодаря им специалисты уже получают сведения о перемещениях морских млекопитающих

ТАСС, 28 октября. Вдвое больше, чем в 2022 году - 15 спутниковых передатчиков, которые помогут отследить перемещения, установили ученые на моржей, пришедших на мыс Тиутей-Сале Ямало-Ненецкого автономного округа. Данные, полученные от исследований в этом году, представят к апрелю 2024 года, сообщили в пресс-службе правительства ЯНАО.

"Группа ученых завершила полевые исследования популяции моржей, которые ежегодно приходят на мыс Тиутей-Сале. <…> Впервые ученым удалось поставить сразу 15 спутниковых передатчиков. Это рекорд за время наблюдений и в два раза больше, чем в прошлом году. С их помощью специалисты уже получают сведения о перемещениях морских млекопитающих", - говорится в сообщении.

Экспедиция продлилась 12 суток. За это время ученые взяли у животных 30 генетических образцов для исследований. Популяция насчитывает до 5 тыс. особей. "Как и в предыдущие годы, она смешанная: есть самцы и самки, в этом году стало больше детенышей. Такие разнополые и разновозрастные группировки встречаются редко", - отмечают в сообщении.

Ученые констатируют положительный эффект от создания природоохранной территории. Моржи начали выходить на левый берег реки Тиутей-Яха: там стало спокойнее - доступ людей ограничен. Трехлетний пилотный научный проект изучения лежбища завершен. Данные, полученные в этом году, будут анализировать ученые, итоговый отчет специалисты представят к апрелю следующего года.

Впервые лежбище моржей было обнаружено осенью 2019 года. В 2020 году волонтеры Арктики очистили берег реки Тиутей-Яха: вывезены десятки тонн мусора от существовавшей здесь ранее метеостанции. В 2021 году при поддержке правительства ЯНАО и компании "Газпром" был инициирован пилотный научный проект. Постановлением губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова в мае этого года в районе Тиутей-Яхи создана особо охраняемая природная территория.