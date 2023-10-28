Туристические проекты Москвы для детей стали призерами всероссийской премии

Всего на премию было заявлено порядка 500 проектов из 60 регионов

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Два проекта правительства Москвы для детей были отмечены Всероссийской туристской премией "Маршрут года", сообщила пресс-служба столичного комитета по туризму.

"Сразу два проекта правительства Москвы для подрастающего поколения отметили Всероссийской туристской премией "Маршрут года". Один из них - "Город открытий" - получил Гран-при и стал победителем в номинации "Лучший маршрут образовательного туризма". А в категории "Лучший детский маршрут" третье место занял познавательный квест "Играй в Москву". Всего на премию было заявлено порядка 500 проектов из 60 регионов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что образовательный проект "Город открытий" был запущен в 2020 году, за это время более 7,5 тыс. школьников со всей России и из других стран побывали в офисах столичных IТ-компаний, вузах, технопарках, изучили достопримечательности. На выбор участникам дается восемь маршрутов, в числе которых "Транспорт и космос", "Цифровые технологии и телекоммуникации", "Креативные индустрии", "Энергетика" и другие, около 100 площадок являются партнерами проекта. В рамках программы познавательных квестов "Играй в Москву", которая появилась в этом году, юным москвичам и гостям столицы предлагают пройти по одному из пяти маршрутов и выполнить различные задания. В ходе них участники знакомятся с историей города, посещают ВДНХ, Поклонную гору, Московский зоопарк и другие точки притяжения.

"Дети охотнее изучают мир через игру и взаимодействие, поэтому Москва предлагает им интерактивные экскурсии по культурным и инновационным площадкам <...>. Наш опыт уже применяют коллеги в других регионах: аналогичные "Городу открытий" программы есть, например, в Воронеже и Тобольске", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной.

Премия "Маршрут года" вручается с 2014 года.