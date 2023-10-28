Палестина пытается получить доступ к Starlink для восстановления связи в Газе

Как заявил министр связи и информационных технологий Палестины Исхак Садр, компания согласилась предоставлять свои услуги в анклаве

ДУБАЙ, 28 октября. /ТАСС/. Палестинская сторона пытается получить доступ к системе спутниковой связи Starlink для восстановления связи и интернета в секторе Газа. Об этом заявил министр связи и информационных технологий Палестины Исхак Садр в интервью телеканалу Al Hadath.

"Один из возможных вариантов восстановления связи - это получить доступ к спутниковым системам. Мы координируем свои действия с международными гуманитарными организациями и связались с компанией Starlink для приобретения необходимого оборудования", - сказал министр, отметив, что компания согласилась предоставлять свои услуги в палестинском анклаве.

В пятницу вечером палестинский провайдер Jawwal сообщил, что телефонная связь и интернет перестали работать на всей территории сектора Газа после массированных ударов со стороны израильской армии. По свидетельству телеканалов Al Arabiya и Al Jazeera, сектор Газа подвергся самой интенсивной атаке с момента обострения палестино-израильского конфликта 7 октября. Армия обороны Израиля, как утверждается, наносит удары сразу по нескольким районам анклава с воздуха, из наземных орудий и со стороны моря.

Впоследствии официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что еврейское государство "расширяет масштабы" сухопутной военной операции в секторе Газа. По его словам, для подготовки наземной операции израильские ВВС атакуют "подземные цели и объекты террористической инфраструктуры".