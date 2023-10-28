28 октября, 12:21
Палестино-израильский конфликт

В Стамбуле ожидают более 2 млн человек на митинге в поддержку Палестины

Во время акции запланировано выступление турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана и зарубежных гостей

СТАМБУЛ, 28 октября. /ТАСС/. Свыше 2 млн человек ожидается на митинге в поддержку Палестины, который организован в Стамбуле на территории закрытого аэропорта Ататюрка. Об этом сообщает телеканал A Haber со ссылкой на организаторов акции.

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Наряду с жителями Стамбула в нем участвуют представители 39 провинций Турции, которых доставили на специальных автобусах. В районе аэропорта приняты усиленные меры безопасности, для обеспечения правопорядка наряду с полицией задействованы порядка 5 тыс. активистов правящей Партии справедливости и развития, которую возглавляет турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Перед выходом к месту проведения акции все проходят через металлоискатели. Люди приходят с флагами Турции и Палестины.

На митинге ожидаются выступления президента Турции и зарубежных гостей. Ранее сообщалось, что на него приглашены лидеры ряда ближневосточных государств: Египта, Иордании, Ливана, Ливии, Палестины и Саудовской Аравии. 

Теги:
ПалестинаТурцияПалестино-израильский конфликтИзраильЭрдоган, Реджеп Тайип
© Информационное агентство ТАСС
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