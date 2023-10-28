Патриарх Кирилл освятил воссозданный храм в Комарове на севере Петербурга

Предстоятель РПЦ подарил приходу образ Божией Матери "Умиление"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 октября. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин малого освящения восстановленного храма Сошествия Святого Духа на апостолов в поселке Комарово в Курортном районе Санкт-Петербурга, передает корреспондент ТАСС.

На службу собрались местные жители, общественники, представители городских властей, в том числе губернатор Александр Беглов и председатель Законодательного собрания Александр Бельский. После освящения храма патриарх наградил тех, кто принял деятельное участие в его восстановлении, - настоятеля, протоиерея Григория Томилова, иерея Александра Эниса, иконописца храма Дмитрия Мироненко, а также помощника губернатора Санкт-Петербурга Игоря Захватова.

"Когда мы строим храмы, это не свидетельство о том, что нам делать нечего или денег девать некуда. Это свидетельствует о том, что есть реальная потребность людей иметь Божий храм. Каждый новый храм, который мы освящаем, конечно, как место молитвы, как место объединения людей вокруг святой Евхаристии, одновременно каждый храм есть памятный знак того, как сохранилась вера православная в нашем народе и как эта вера укрепляется в сердцах людей. Дай Бог, чтобы и этот храм наполнялся постоянно людьми, чтобы и здесь совершалась божественная служба", - сказал патриарх, поздравляя присутствующих со случившимся событием.

Предстоятель Русской православной церкви подарил приходу образ Божией Матери "Умиление". Он также рассказал о том, что с Комаровом связана часть его жизни - начиная с 1953 года его семья каждое лето приезжала в поселок отдыхать на дачу. Храма здесь в те годы не было, и верующим приходилось ездить по выходным на электричке в поселок Шувалово, где находилась ближайшая действующая церковь.

В Санкт-Петербург патриарх прибыл накануне вечером. Ожидается, что 28 октября он совершит чин великого освящения храма Воскресения Христова на Смоленском кладбище.

О Святодуховской церкви в Комарове

Как рассказали ТАСС в пресс-службе Санкт-Петербургской митрополии, первый храм Сошествия Святого Духа на апостолов построили в поселке на пожертвования местных дачников в 1905-1906 годах. Проект в стиле русского модерна разработал на безвозмездной основе епархиальный архитектор Николай Никонов. Церковь вмещала около 1 тыс. прихожан, имела высоту чуть менее 30 м, а венчали ее 12 главок, соответствующих числу апостолов, - в этом, по замыслу архитектора, отражалось посвящение храма. Главной его святыней была икона Божией Матери "Умягчение злых сердец". В 1917 году храм сгорел, позже в поселке некоторое время работала домовая церковь.

В 2011 году группа жителей Комарова выступила с инициативой воссоздать Святодуховскую церковь. В архиве финского города Миккели обнаружили материалы по храму, удалось установить место его расположения. В 2012 году рядом с местом будущего строительства установили поклонный крест.

Спроектировало и возвело церковь научно-производственное объединение "Наука - строительству" в соответствии с концепцией архитектора Рафаэля Даянова (1950-2021). Здание максимально повторяет облик исторического храма, при этом учтены современные требования к общественным сооружениям. Архитектурные детали и пропорции отдельных объемов были восстановлены по архивным фотографиям, аналогам зданий архитектора Никонова и другим постройкам того времени.

Временный храм был освящен в 2014 году, тогда же началась разработка проекта и оформление документов на участок под капитальное строительство. В 2018 году был обнаружен сохранившийся фундамент исторической церкви и получено разрешение на строительные работы.