На Кубани из оборота изъяли растущий у полигона ТБО рис-сырец с мышьяком

Как заверили в Россельхознадзоре, угрозы попадания риса на прилавки нет

КРАСНОДАР, 28 октября. /ТАСС/. Специалисты Центра оценки качества зерна осуществили отбор проб частей растений риса, произрастающих вблизи полигона ТБО в Красноармейском районе Краснодарского края. В результате выявили превышение содержания свинца и мышьяка, после уборки урожая рис изъяли из оборота, сообщается на сайте Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

"В сентябре текущего года специалисты управления с привлечением сотрудников ФГБУ Центр оценки качества зерна на основании обращения осуществили отбор проб частей растений риса, произрастающих вблизи полигона ТБО в Красноармейском районе. По результатам исследований в сырце выявлено превышение свинца и мышьяка. Пробы отбирались в рисовых чеках с растущих растений", - говорится в сообщении.

После уборки урожая, на основании полученных экспертиз, управлением Россельхознадзора рис изъяли из оборота, полностью исключено движение продукции со склада, угрозы попадания риса на прилавки нет. При выпуске в оборот крупы риса, при декларировании, каждая партия проходит лабораторные исследования по показателям безопасности, в том числе исследования на тяжелые металлы, превышения ранее не выявлялись.

"О сложившейся ситуации проинформировали управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю, администрация Краснодарского края. Сейчас проводится расследование обстоятельств случившегося, к расследованию привлечены ученые из Федерального научного центра риса", - добавили в ведомстве.

Жители станицы Полтавской Красноармейского района обращались с многочисленными жалобами к властям Краснодарского края, связанными с работой мусорного полигона, расположенного в станице, а также выступали против того, чтобы мусор везли на полигон по улицам станицы.

Ранее со ссылкой на СК РФ по Краснодарскому краю сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил обращения с экологически опасными веществами и отходами после жалоб жителей станицы Полтавской на работу мусорного полигона, проводятся необходимые экологические экспертизы. Властями региона принимаются меры по организации перевозки мусора на полигон в объезд станицы.