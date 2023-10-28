28 октября, 14:09

Более 100 школьников из Мариуполя приехали на осенние каникулы в Петербург

Культурную программу для них посвятили местам города, связанным с кино

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 октября. /ТАСС/. Более 100 учащихся школ из Мариуполя прибыли в Санкт-Петербург, где для них организовали отдых и различные мероприятия на период осенних каникул. Об этом сообщили в пресс-службе петербургского правительства.

"Сегодня для 102 мариупольских школьников начались осенние "Петербургские каникулы". Ребята и сопровождающие их педагоги прибыли в детский оздоровительно-образовательный лагерь "Молодежное". Здесь они будут жить ближайшие девять дней. В лагере для них подготовлены уютные спальни, удобные и просторные помещения для спортивных и кружковых занятий, яркие зоны отдыха на территории", - говорится в сообщении.

Как отметили в администрации города, культурную программу для гостей посвятили местам Петербурга, связанным с кино. "Юных мариупольцев ждут встречи с актерами Александринского театра, мастер-классы, игры, тематические кинопросмотры и создание собственных кинопроектов. Обязательная часть программы - знакомство с Петербургом, с его историей, экскурсии по городу, посещение музеев, в том числе Российского этнографического музея и ледокола "Красин", - рассказали в пресс-службе.

Отдельную программу подготовили для сопровождающих детей педагогов - они смогут побывать на экскурсиях, пообщаться с коллегами, посетить образовательные учреждения города.

С прошлого лета каникулы в Петербурге провели более 4 тыс. школьников из Мариуполя. Города являются побратимами с 1 июня 2022 года, когда соответствующее соглашение подписали губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и глава администрации Мариуполя Константин Иващенко. 

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