Модернизацию медколледжа Адыгеи намерены завершить к концу года

Стоимость работ превышает 100 млн рублей

МАЙКОП, 28 октября. /ТАСС/. Модернизацию Майкопского медицинского колледжа, где ведется подготовка медицинских кадров среднего звена и реализуются программы по переподготовке и сертификации среднего медперсонала, завершат к концу 2023 года. Инвестиции в объект составят около 107 млн рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе главы республики Мурата Кумпилова во время рабочей поездки в регион министра здравоохранения России Михаила Мурашко.

В Адыгее специалисты Минздрава России во главе с Мурашко инспектируют несколько объектов здравоохранения, встречаются с медицинскими работниками. Мурашко совместно с Кумпиловым проверил ход капремонта спортзала и реставрации фасадной части здания Майкопского медицинского колледжа, которое имеет историческое значение и является памятником архитектуры. Его построили в 1910 году и использовалось в начале ХХ века как начальное училище.

"Капремонт и модернизация здания Майкопского медицинского колледжа, которое является одним из старейших и базовых для Адыгеи учебных заведений, началась в прошлом году. Уже отремонтированы помещения, закуплено демонстрационное оборудование, мебель и оргтехника, проведена локальная компьютерная сеть. Сейчас реставрируется фасадная часть здания и ведется капремонт спортзала, все работы планируется завершить к концу года", - сказали в пресс-службе.

За два последних года количество бюджетных мест в Майкопском медколледже увеличено на 30% - со 160 до 240, в 2024 году квоту доведут до 260. Большая часть мест отдана под целевое обучение. Глава Адыгеи отметил, что модернизация медколледжа - это часть проводимой в регионе комплексной работы по устранению дефицита врачебных и сестринских кадров.

"Сейчас мы видим в республике большой приток молодых специалистов как в амбулаторно-поликлиническое звено, так и в стационары", - сказал журналистам министр здравоохранения России. Мурашко поинтересовался планами студентов по трудоустройству после окончания обучения, предложив рассмотреть вариант трудоустройства в сельской местности, а также причинами выбора профессии и пожелал юным медикам успехов.