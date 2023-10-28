В Челябинской области из-за непогоды ограничили движение автобусов на трассе

По предварительным данным, ограничения могут снять утром 29 октября

ЧЕЛЯБИНСК, 28 октября. /ТАСС/. Временное ограничение движения ввели в Челябинской области на участке длиной почти 250 км на федеральной трассе М-5 "Урал" для пассажирских автобусов, маршрутных такси, большегрузов из-за мокрого снега и порывов ветра до 14 м/с. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ФКУ Упрдор "Южный Урал".

"На протяженном участке трассы М-5 в Челябинской области в связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями 28 октября с 21:00 (19:00 мск) вводится временное ограничение дорожного движения для пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых такси, грузовых транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных, крупногабаритных грузов", - говорится в сообщении.

Ограничение действует с 1 548-го км трассы (граница с Башкирией) по 1 796-й км (развязка на Чебаркуль). Ориентировочно ограничения могут снять в 09:00 (07:00 мск) 29 октября.

По данным управления, на участке трассы прогнозируют сильные осадки в виде снега, порывы ветра до 14 м/с, ограничение видимости.