Организаторы акций в поддержку Палестины в Лондоне намерены продолжать выступления

Акции собирают десятки тысяч участников

ЛОНДОН, 28 октября. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Организаторы массовых акций в поддержку Палестины, собирающих в Лондоне десятки тысяч участников, обещают продолжать выступления каждую субботу. Об этом заявил, выступая с трибуны на Парламентской площади в центре столицы представитель британского профсоюза работников образования и соучредитель антивоенной организации Stop the war coalition (Коалиция "Останови войну") Алекс Кенни.

"Вместе с "Друзьями мечети Аль-Акса", общественной кампанией солидарности с Палестиной и Ассоциацией мусульман Британии мы продолжим проводить такие же демонстрации, как сегодняшняя. Часто люди спрашивают, в чем смысл участия в шествиях и меняют ли они что-либо. Позвольте сказать вам, что каждая акция, которую мы проводили за последние недели, меняла ситуацию, сдвигала общественное мнение и оказывала давление на политиков, - сказал Кенни. - [Мэр Лондона] Садик Хан вчера пополнил ряды тех, кто призывают к прекращению огня, а если мы продолжим выходить на улицы, то этого скоро потребует и [лидер оппозиционной Лейбористской партии] Кир Стармер".

Активист также заявил, что участники акции выражают мнение большинства британцев, так как, согласно последним опросам общественного мнения, за прекращение огня в секторе Газа выступают 76% жителей королевства.

Как подчеркнула в разговоре с корреспондентом ТАСС другая соучредительница Stop the war coalition Линдси Джермен, участники демонстрации продолжат реализовать свое право на свободу слова и свободу собраний, несмотря на то, что, по ее словам, британские власти "пытаются криминализовать" действия активистов.

"Наши демонстрации проходят абсолютно мирно. Они не сопровождаются ни насилием, ни проявлениями антисемитизма. Людей беспокоит происходящее в секторе Газа, но они не выражают поддержку какой-то конкретной стране, например, Ирану. Участники придерживаются очень разных политических взглядов, однако их объединяет чувство возмущения несправедливостью, которая совершается в отношении палестинцев. С этим должно быть покончено", - сказала Джермен, выступавшая организатором субботнего шествия, в котором, по оценкам Скотленд-Ярда, приняли участие до 100 тыс. человек.

Мирный протест

Полиция Лондона сообщила о задержании лишь одного участника акции, который напал на полицейского и нанес ему легкую травму. Стражи правопорядка также разыскивают двух женщин по подозрению в призывах к насилию. На предыдущих демонстрациях количество задержанных не выходило за пределы одного-двух десятков - подавляющее большинство участников мирно расходились и подчинялись требованиям полиции. При этом сообщалось об отдельных случаях демонстрации символики, ассоциирующейся с палестинским движением ХАМАС, которое Великобритания признает террористической организацией. На прошлой неделе большое внимание общественности и членов правительства также привлекло видео, на котором небольшая группа демонстрантов выкрикивала слово "джихад".

Требование прекратить обстрелы сектора Газа и заключить перемирие было одним из наиболее часто звучавших в ходе субботней демонстрации. Как ранее заявил глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли, Лондон выступает за "гуманитарные паузы", которые позволили бы доставить в сектор Газа небходимые грузы и эвакуировать часть мирных жителей, однако считает малопродуктивными "абстрактные призывы к прекращению огня". По словам министра, нет никакой уверенности в том, что ХАМАС заинтересован в перемирии или будет соблюдать его условия.