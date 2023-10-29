В Москве ожидаются гололедица и до нуля градусов

Атмосферное давление составит около 742 мм ртутного столба

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Облачная погода, местами небольшие осадки, гололедица и до нуля градусов ожидаются в Москве в воскресенье. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице прогнозируют от 0 до 2 градусов. В ночь на понедельник температура воздуха может составить до минус 3 градусов, ожидаются небольшие осадки, местами гололедица.

В Подмосковье в воскресенье температура будет колебаться в пределах от минус 2 до плюс 3 градусов. В ночь на понедельник столбики термометров могут опуститься до минус 4 градусов.

Ветер западный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит около 742 мм ртутного столба.