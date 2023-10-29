В Челябинской области продлили ограничение движения по трассе М-5

На региональные трассы выведены дополнительные экипажи ДПС для возможной помощи участникам дорожного движения

ЧЕЛЯБИНСК, 29 октября. /ТАСС/. Ограничение движения автобусов, такси и грузовиков по участку трассы М-5 в Челябинской области от границы с Башкирией до развязки на Чебаркуль продлено до 14:00 мск из-за плохой видимости ввиду снегопада, сообщили в ФКУ Упрдор "Южный Урал".

"Осуществляется временное ограничение дорожного движения на участке трассы М-5 Челябинской области. В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями (сильные осадки в виде снега, мокрого снега, порывы ветра до 14 м/с, ограничение видимости). <...> Временное ограничение движения вводится для пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых такси, грузовых транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов. Ориентировочное время окончания ограничения движения - 16:00 (14:00 мск) 29 октября 2023 года", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ГУ МВД России по региону, на трассы Челябинской области выведены дополнительные экипажи ДПС для возможной помощи участникам дорожного движения. В ведомстве также призвали по возможности воздержаться от проезда по автомобильной дороге М-5 "Урал", перенести свои планы на другой день.

Ранее движение на участке с 1 548-го км трассы (граница с Башкирией) по 1 796-й км (развязка на Чебаркуль) ограничили из-за непогоды в субботу вечером до утра воскресенья.