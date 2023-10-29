Мишустин поздравил работников пассажирского транспорта с профессиональным праздником

Премьер-министр отметил, что отрасль играет важную роль в транспортной системе России и находится в центре внимания правительства

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов автомобильного и городского пассажирского транспорта с профессиональным праздником. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте правительства.

"Отрасль играет важную роль в транспортной системе России, находится в центре внимания правительства. В рамках реализации национальных проектов и государственных программ в регионах обновляются автобусные, троллейбусные и трамвайные парки, подвижной состав. На линии выходит электротранспорт, строятся зарядные станции, модернизируется остановочное пространство. Ведется активная деятельность по внедрению цифровых платформ по управлению общественным транспортом", - говорится в поздравлении.

Мишустин отметил, что это позволяет улучшать инвестиционную привлекательность регионов, доступность районов, повышать культуру услуг, а также дает возможность осуществлять мониторинг пассажиропотока и контролировать процесс перевозки.

Он добавил, что профессионализм и умение оперативно реагировать на нештатные ситуации помогают работникам автомобильного и городского пассажирского транспорта обеспечивать безаварийные поездки, сохранять жизнь и здоровье граждан. "Он (праздник - прим. ТАСС) учрежден в знак глубокого уважения к труду водителей, диспетчеров, механиков, инженеров, конструкторов, сотрудников автопредприятий. Всех, кто обеспечивает работу автомобильного и городского пассажирского транспорта. Вносит большой вклад в развитие отраслей экономики и социальной сферы, торговли, туризма, малого и среднего бизнеса, внешнеэкономической деятельности", - отметил премьер-министр.

День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта установлен указом Президиума Верховного Совета СССР в 1976 году. Отмечается в последнее воскресенье октября в соответствии с указом президента РФ от 25 июня 2012 года.