На Украине планируют штрафовать граждан и бизнес за нарушение комендантского часа

Комендантский час в стране был введен 24 февраля 2022 года одновременно с объявлением военного положения

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Многотысячные штрафы хотят ввести на Украине за нарушение комендантского часа как гражданами, так и бизнесом. Соответствующий документ зарегистрирован на сайте Верховной рады.

Пояснительная записка к документу, который был внесен еще в пятницу, пока отсутствует, однако пресс-служба Рады уточнила его суть. "Нарушение комендантского часа влечет наложение штрафа на граждан от 500 до 1 тыс. не облагаемых налогом минимумов доходов граждан. Нарушение субъектом хозяйствования установленных на соответствующей территории специального режима светомаскировки или режима работы во время действия военного положения влечет наложение штрафа на руководителя субъекта хозяйствования, физическое лицо-предпринимателя от 3 тыс. до 6 тыс. не облагаемых налогом минимумов доходов граждан", - указали в парламенте.

По данным украинских СМИ, для граждан штраф будет составлять от 8,5 тыс. до 17 тыс. гривен (от более $232 до $465), для бизнеса - от 51 тыс. до 102 тыс. гривен (от более $1,3 тыс. до около $2,8 тыс.).

Комендантский час в украинской столице и во всех областях Украины был введен 24 февраля 2022 года одновременно с объявлением военного положения на территории страны. Действие комендантского часа и военного положения неоднократно продлевалось.