29 октября, 15:28,
обновлено 29 октября, 15:42

На участке трассы Пермь - Екатеринбург ограничили движение автобусов и грузовиков

В Госавтоинспекции Свердловской области сообщили, что движение приостановили в связи с непогодой

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 октября. /ТАСС/. Движение пассажирского транспорта и грузовиков приостановлено на участке протяженностью почти 200 км на трассе Пермь - Екатеринбург - от Красноуфимского района до Екатеринбурга - из-за непогоды. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

"Госавтоинспекция Свердловской области сообщает о введении частичных ограничений движения транспорта (грузовые автомобили и пассажирский транспорт) на федеральной трассе Р-242 Пермь - Екатеринбург с 160-го по 352-й км (от Красноуфимского района до г. Екатеринбург) в связи с неблагоприятными погодными условиями, выпадением обильных снежных осадков, сильного ветра и ограниченной видимостью", - говорится в сообщении.

В ведомстве при этом также призвали водителей до наступления благоприятных погодных условий отказаться и от поездок на личном транспорте.

"Экипажи ДПС несут службу в усиленном режиме. Водители, попавшие в беду на дороге, могут обратиться за помощью по номеру 112", - рассказали в Госавтоинспекции.

В ведомстве уточнили, что за сутки в регионе произошли уже 23 ДТП, в результате которых 9 человек пострадали и 2 погибли. Обильные осадки ухудшают видимость, осложняют дорожную обстановку. Сотрудники ГИБДД оказывают помощь автомобилистам в проезде сложных участков, в том числе в прохождении дорожной техники для расчистки дорог. 

Теги:
РоссияПермский крайСвердловская область
© Информационное агентство ТАСС
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