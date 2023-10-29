В подконтрольных Киеву районах Херсонской области продолжается эвакуация детей

По словам главы военной администрации Александра Прокудина, с 24 октября из 23 населенных пунктов вывезено более 100 детей

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Украинские власти продолжают объявленную ранее эвакуацию детей из подконтрольных им районов Херсонской области. Об этом сообщил назначенный властями Украины глава военной администрации Александр Прокудин.

"В понедельник <...> из Херсонского и Бериславского районов эвакуируют более сотни детей с их родителями", - сказал Прокудин на видеозаписи, опубликованной в его Telegram-канале.

По его словам, с 24 октября из 23 населенных пунктов, где объявлена эвакуация, вывезено более 100 детей.

Украинские власти 23 октября объявили о принудительной эвакуации детей из контролируемых Киевом районов ДНР и Херсонской области. Изначально сообщалось, что эвакуация будет проводиться из 21 населенного пункта, теперь же украинская администрация заявляет об эвакуации из 23 населенных пунктов.

Украинские власти проводят эвакуацию населения на подконтрольных им территориях, мотивируя это вопросами безопасности. При этом ранее глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев отмечал, что часто жители региона не хотят эвакуироваться, а мероприятия украинских властей по вывозу населения бывают связаны с подготовкой Вооруженных сил Украины к обороне.