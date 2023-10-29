29 октября, 17:48

В Москве ожидают мокрый снег и гололедицу

Автомобилистов призвали быть внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также воздержаться от поездок на личном транспорте, если не успели сменить летнюю резину на зимнюю

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Автомобилистов предупредили о возможном образовании гололедицы на дорогах столицы в понедельник в официальном Telegram-канале комплекса городского хозяйства.

"По прогнозам синоптиков, завтра, 30 октября, с 06:00 до 15:00 в столице ожидается мокрый снег, переходящий в дождь. Возможно образование гололедицы", - говорится в публикации.

Автомобилистов просят быть предельно внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также воздержаться от поездок на личном транспорте, если не успели сменить летнюю резину на зимнюю.

"Возможно усиление ветра с порывами до 15 м/с. Будьте внимательными на улице: не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили", - добавили в комплексе городского хозяства. 

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