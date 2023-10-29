Более 450 тыс. москвичей воспользовались сервисом "Жизненная ситуация"

Мэр города Сергей Собянин сообщил, что такой формат экономит время жителей

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Свыше 450 тыс. горожан воспользовались сервисом "Жизненная ситуация" в столичных центрах госуслуг. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

"Больше 450 тыс. москвичей воспользовались сервисом "Жизненная ситуация" в центрах госуслуг. Он позволяет оформить за одно посещение все необходимые документы по разным жизненным ситуациям. Среди них - "Рождение ребенка", "Многодетная семья", "Перемена имени", "Приобретение жилья" и многие другие", - написал мэр.

Он отметил, что такой формат существенно экономит время жителей города. По его словам, специалисты центров госуслуг всегда подскажут, если каких-то документов не хватает или при заполнении есть ошибки.

"[Центры] "Мои документы" предоставляют свыше 280 услуг. Они работают без перерывов и выходных с 08:00 до 20:00. Флагманские офисы - с 10:00 до 22:00", - напомнил Собянин.