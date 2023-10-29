В Бейруте прошла массовая акция солидарности с палестинцами в Газе

Мероприятие проводилось по инициативе исламской организации "Аль-Джамаа аль-Исламия"

БЕЙРУТ, 29 октября. /ТАСС/. Несколько сотен мусульман приняли участие в массовой акции в поддержку стойкости палестинского населения в секторе Газа, которая состоялась в центре Бейрута. Как сообщили ТАСС в оргкомитете, мероприятие проводилось по инициативе исламской организации "Аль-Джамаа аль-Исламия", которая выступает союзником радикального движения ХАМАС.

"Мы призываем положить конец военным преступлениям Израиля и привлечь к ответственности тех, кто их совершил, - говорится в принятом на митинге обращении. - Для нас неприемлемо молчание Лиги арабских государств на фоне происходящих в Газе событий, мы осуждаем также пособничество Запада израильской агрессии".

Как передало агентство Al Wataniya, отряды "Кувват аль-Фаджр", которые объявили себя боевым крылом "Аль-Джамаа аль-Исламия", выпустили в воскресенье 16 ракет в направлении городов Нахария и Кирьят-Шмона на севере Израиля. В коммюнике исламистов отмечается, что "ракетные атаки будут усиливаться, поскольку сионистский враг продолжает войну на юге Ливана и в секторе Газа".