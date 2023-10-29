Вильфанд сообщил о мокром снеге и гололеде в Москве 30 октября

По данным Гидрометцентра, температура воздуха составит до плюс 4-6 градусов

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Первая половина понедельника в Москве и Подмосковье будет сложной - мокрый снег, дождь, гололед, гололедица, ветер до 15 м/с. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В понедельник в Москве и Московской области с утра и до 15:00 ожидаются мокрый снег, переходящий в дождь, гололед, местами гололедица. Кроме того, будет усиление ветра до 15 м/с. Это очень сложная погода", - сообщил он.

По словам Вильфанда, после 15:00-16:00 погода заметно улучшится, а снежный покров будет окончательно "смыт" дождями.

По данным Гидрометцентра, в понедельник днем ожидается до плюс 4-6 градусов.