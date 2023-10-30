Во Владивостоке ожидается резкое похолодание

Температура воздуха понизится на 5-7 градусов, рассказали в региональном гидрометцентре

ВЛАДИВОСТОК, 30 октября. /ТАСС/. Резкое похолодание ожидается на текущей неделе в Приморском крае. Во Владивостоке температура воздуха понизится на 5-7 градусов, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального гидрометцентра.

"На этой неделе погода изменится, потепления будут сменяться похолоданиями, пройдут два активных атмосферных фронта. Понижение температуры воздуха во Владивостоке составит 5-7 градусов. В Приморском крае ситуация будет похожая", - рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что в понедельник днем во Владивостоке ожидается до плюс 13 градусов, а в субботу - от плюс 4 до плюс 7 градусов.

С середины октября температура воздуха в некоторых районах Приморского края превышала средние значения на 7-11 градусов, поднимаясь днем до плюс 8-13 градусов. В регионе действует особый противопожарный режим - запрещено пребывание граждан в лесах, разведение открытого огня и сжигание мусора на территориях муниципальных образований, проведение в лесах огнеопасных работ. С 29 октября по 1 ноября в Хасанском и Пограничном районах сохранится чрезвычайная, а в южных и восточных районах края - высокая пожарная опасность в лесах по метеорологическим условиям.