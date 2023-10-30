Каждый второй опрошенный россиянин в 2024 году планирует взять отпуск летом

Отдохнуть в летний период чаще собираются респонденты в возрасте от 35 до 44 лет, говорится в результатах исследования сервиса по поиску работы Superjob

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Каждый второй опрошенный россиянин в 2024 году планирует брать отпуск летом, при этом каждый десятый будет отдыхать по графику, составленному отделом кадров. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску работы Superjob, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

"Отпуск на 2024 год запланировали 67% россиян, излюбленным сезоном является лето (49% опрошенных), на втором месте - весна (8%), реже россияне планируют ходить в отпуск осенью (7%) и зимой (всего 3%). 10% россиян все равно, когда отдыхать, - они пойдут в отпуск по графику, составленному отделом кадров", - говорится в итогах исследования.

Отмечается, что 15% мужчин не имеют пожеланий по дате отпуска, при этом среди женщин не имеют предпочтений всего 5%. Отдых летом чаще планируют респонденты в возрасте от 35 до 44 лет (54%), также россиянам с детьми отпуск летом или весной нужен чаще, чем бездетным.

В опросе приняли участие 1,6 тыс. экономически активных россиян, имеющих постоянную работу.