30 октября, 03:03

В Москве ожидаются гололедица и до шести градусов тепла

Атмосферное давление составит около 747 мм ртутного столба

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Облачная погода, местами небольшие осадки, гололедица и до 6 градусов тепла ожидаются в Москве в понедельник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе составит 4-6 градусов тепла. В ночь на вторник также прогнозируется плюс 6 градусов, ожидаются небольшие осадки.

В Подмосковье в понедельник температура воздуха будет колебаться от 4 до 6 градусов тепла.

Ветер южный, 6-11 м/c, местами порывы до 15 м/c. Атмосферное давление составит около 747 мм ртутного столба. 

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