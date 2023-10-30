В Приморье из-за теплой осени повторно цветут кусты и деревья

Температура воздуха в некоторых районах края в последнюю неделю октября превысила средние показатели на 7-11 градусов

ВЛАДИВОСТОК, 30 октября. /ТАСС/. Ученые Ботанического сада-института ДВО РАН во Владивостоке отмечают массовое цветение растений текущей осенью из-за аномально теплой погоды. Об этом ТАСС рассказала руководитель отдела развития учреждения Ирина Крестова.

"В этом году отмечается особенно массовое повторное цветение кустарников и древесных растений в связи с тем, что осень очень длинная и теплая. У нас отцвели сирени, рододендроны, некоторые вейгелы. Зацвели даже рододендроны Шлиппенбаха, которые в предыдущие годы не зацветали осенью", - рассказала собеседница агентства.

При этом, по ее словам, текущая осень отличается еще и сухостью, поэтому золотой ее назвать не получается. Дело в том, что клены ложнозибольдовы, которые в основном наполняют краской леса, в красных листьях стояли только там, где земля была хоть немного влажная. На сухих же местах у них листва очень быстро высохла, почти не покраснев.

По данным Приморского гидрометцентра, температура воздуха в некоторых районах Приморья в последнюю неделю октября превышает средние значения для этого периода на 7-11 градусов. Сейчас в крае действует особый противопожарный режим. С 29 октября по 1 ноября в Хасанском и Пограничном районах сохранится чрезвычайная, в южных и восточных районах края - высокая пожарная опасность в лесах по метеорологическим условиям.