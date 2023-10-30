Cиноптик спрогнозировал потепление в Москве с 30 ноября

Пик потепления ожидается 1 ноября

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Зима в Московском регионе наступит еще не скоро, на этой неделе в столицу вернется тепло. Пик потепления ожидается в среду, сообщил ТАСС ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"С сегодняшнего дня начнется потепление. Проявится оно ближе к вечеру, пик придется на среду. В целом, до зимы еще далеко, нас ждет много теплых дней. То, что сейчас происходит, это временное явление", - сказал он.

По словам Тишковца, снегопад в Москве продлится до 10 часов утра. После этого он перейдет сначала в ледяной дождь, а во второй половине дня - в дождь и морось. Высока вероятность образования густых дымок и туманов с ухудшением видимости до 200-500 м. Всего выпадет до 8-10 мм осадков, добавил синоптик.

Температура воздуха днем в Москве - от 2 до 4 градусов тепла, по области - до 5 градусов. Ветер южный, юго-западный, 4-9 м/с. Атмосферное давление составит 739 мм ртутного столба.