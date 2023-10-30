В Москве интенсивные осадки 30 октября сохранятся до 15:00

Также в течение дня возможно усиление ветра с порывами до 15 м/с

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Интенсивные осадки в виде мокрого снега, переходящего в дождь, сохранятся в понедельник в Москве как минимум до 15:00. Это может способствовать образованию гололедицы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"По прогнозам синоптиков, до 15:00 в столице сохранятся интенсивные осадки в виде мокрого снега, переходящего в дождь, что может способствовать образованию гололедицы", - говорится в сообщении.

Кроме того, в течение дня возможно усиление ветра с порывами до 15 м/с.

Городские службы непрерывно следят за состоянием улиц и трасс. Водителей просят быть предельно внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию. Также в связи с усилением ветра горожан просят не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. ГИБДД Москвы рекомендует водителям перестраиваться плавнее, перед поворотами и пешеходными переходами заблаговременно притормаживать, а приближаясь к пешеходным переходам и двигаясь в жилых зонах, смотреть внимательно по сторонам. В условиях сокращения светового дня можно не заметить пешехода, особенно ребенка, отметили в пресс-службе.

"Пешеходам следует переходить дорогу только в установленных местах и обеспечить свою видимость на дорогах, используя яркую одежду и световозвращающие элементы", - сказали в Госавтоинспекции.