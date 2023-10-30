В Москве робот единого диспетчерского центра принял более 7,5 млн звонков за три года

Жители столицы обращаются к голосовому помощнику по вопросам подачи отопления, уборки и освещения в подъезде, ремонта лифтов

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Голосовой помощник горячей линии столичного единого диспетчерского центра за три года обработал свыше 7,5 млн звонков, а также сформировал около 1,6 млн заявок на вызов мастера для устранений неполадок в жилье москвичей. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

"Голосовой помощник горячей линии единого диспетчерского центра уже три года помогает обрабатывать звонки горожан. За это время искусственный интеллект принял более 7,5 млн обращений, а также сформировал 1,6 млн заявок на вызов мастера для устранения неполадок в квартире или доме", - говорится в сообщении.

В тексте отмечается, что робот помогает москвичам решать коммунальные вопросы более чем по 100 темам и ежемесячно формирует до 50 тыс. заявок. В том числе жители столицы обращаются к голосовому помощнику по вопросам подачи отопления, уборки и освещения в подъезде, ремонта лифтов.

"Для удобства горожан мы постоянно совершенствуем возможности голосового помощника: анализируем диалоги, расширяем базу знаний и создаем новые сценарии. Так, если в 2020 году искусственный интеллект принимал звонки горожан и формировал заявки только по вопросам подачи отопления, то сегодня его база знаний насчитывает более 100 разнообразных тем. А количество принимаемых голосовым помощником звонков за три года увеличилось почти в 50 раз. Только с начала этого года искусственный интеллект обработал более 3,5 млн звонков горожан, сформировав при этом около 400 тыс. заявок на вызов мастера", - привели в тексте слова руководителя общегородского контакт-центра Андрея Савицкого.