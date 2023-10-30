30 октября, 07:33

Пресс-секретарь Бедроса Киркорова рассказала о его состоянии

Бедрос Киркоров. Вячеслав Прокофьев/ ТАСС
Бедрос Киркоров
© Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

Артист не нуждается в экстренной медицинской помощи, сообщила Екатерина Успенская

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Народный артист России Бедрос Киркоров, отец певца Филиппа Киркорова, проходит плановую проверку у своего лечащего врача в Институте хирургии имени А.В. Вишневского, экстренная медицинская помощь ему не требовалась, сообщила ТАСС пресс-секретарь артиста Екатерина Успенская.

Ранее в Telegram-канале "112" сообщили, что артисту потребовалась экстренная медицинская помощь из-за приступа астмы.

"Контрольный визит к доктору, все нормально", - сказала она, отметив, что артист находится в хорошем настроении и даже шутит.

2 июня 2023 года Киркорову исполнился 91 год. 

Теги:
РоссияКиркоров, Филипп БедросовичКиркоров, Бедрос Филиппович
© Информационное агентство ТАСС
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