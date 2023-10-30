Пресс-секретарь Бедроса Киркорова рассказала о его состоянии

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Народный артист России Бедрос Киркоров, отец певца Филиппа Киркорова, проходит плановую проверку у своего лечащего врача в Институте хирургии имени А.В. Вишневского, экстренная медицинская помощь ему не требовалась, сообщила ТАСС пресс-секретарь артиста Екатерина Успенская.
Ранее в Telegram-канале "112" сообщили, что артисту потребовалась экстренная медицинская помощь из-за приступа астмы.
"Контрольный визит к доктору, все нормально", - сказала она, отметив, что артист находится в хорошем настроении и даже шутит.
2 июня 2023 года Киркорову исполнился 91 год.