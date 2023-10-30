30 октября, 10:35

В Подмосковье обработали свыше 17 тыс. км дорог противогололедными материалами

Для обеспечения безопасного проезда в первую очередь работы проводились на высокоинтенсивных дорогах и опасных участках

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Более 17 тыс. км муниципальных и региональных дорог обработали противогололедными материалами за прошедшую ночь. В связи с неустойчивой погодной обстановкой мониторинг дорожной сети проводится круглосуточно, сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

"Более 400 комбинированных дорожных машин были задействованы в работе на дорожной сети Подмосковья. За ночь дорожные службы обработали более 17 тыс. км муниципальных и региональных дорог. В связи с неустойчивой погодой идет круглосуточный мониторинг дорожной обстановки и взаимодействие с экстренными службами, чтобы оперативно среагировать в случае возникновения гололедицы и обеспечить безопасное движение транспорта", - привели в тексте слова зампредседателя правительства - министра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексея Гержика.

В пресс-службе добавили, что для обеспечения безопасного проезда в первую очередь работы проводились на высокоинтенсивных дорогах и опасных участках.

В министерстве напомнили, что по прогнозам синоптиков в понедельник в Московской области возможны снег с дождем. "Будьте внимательны на дорогах, не совершайте резких маневров, соблюдайте скоростной режим и дистанцию. Также призываем автомобилистов не выезжать на летней резине и быть предельно аккуратными перед пешеходными переходами", - добавили в региональном минтрансе. 

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