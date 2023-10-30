Россия и Сирия будут сотрудничать в сфере производства лекарств

Стороны также договорились расширять сотрудничество в проведении стажировок медицинских специалистов

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Россия и Сирия будут развивать сотрудничество в сфере обращения препаратов и медизделий, в том числе их производства и поставок. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Минздрава России по итогам подписания соответствующего меморандума.

"Минздрав России, Минпромторг России и Министерство здравоохранения Сирийской Арабской Республики намерены развивать и расширять в рамках их компетенции сотрудничество в области обращения, в том числе производства лекарственных средств и медицинских изделий, а также их поставок в соответствии с законодательством России и Сирии - об этом говорится в меморандуме о сотрудничестве в области обращения лекарственных средств и медицинских изделий, подписание которого состоялось в Москве", - говорится в сообщении.

Среди направлений сотрудничества - совместные научные разработки новых препаратов и медизделий, обеспечение доступности лекарств и медицинских изделий для граждан РФ и Сирии, а также реализация совместных инвестпроектов по производству фармацевтической продукции. Также стороны договорились расширять сотрудничество в проведении стажировок медицинских специалистов.

"Меморандум будет содействовать развитию двусторонних отношений и взаимовыгодного сотрудничества в области обращения, в том числе разработки и поставок, лекарственных средств и медицинских изделий на долгосрочной и стабильной основе", - добавили в пресс-службе.

По словам министра здравоохранения России Михаила Мурашко, в РФ почти каждый месяц открывается как минимум один завод по производству препаратов. Стоимость отечественной продукции значительно ниже закупаемой за рубежом, пояснил он.

"У нас есть несколько направлений, по которым мы готовы активно сейчас сотрудничать. Во-первых, это борьба с инфекционными и онкологическими заболеваниями. Есть направления по подготовке кадров. Мы готовы оказать всяческое содействие, в том числе и по кратковременным курсам для практикующих врачей. Конечно, есть и направления, которые касаются взаимодействия в области серьезных чрезвычайных ситуаций. Если вам будет интересно, мы могли бы вас познакомить с системой оказания медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях. У нас уже сегодня выработаны мощные технологии, которые позволяют не только быстро реагировать внутри страны, но и при необходимости помогать за рубежом", - приводит слова Мурашко пресс-служба.