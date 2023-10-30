В МЧС рассказали о планах прогнозировать тайфуны с помощью суперкомпьютера Сбера

В пресс-службе ведомства отметили, что это позволит смоделировать последствия от стихии вплоть до количества возможных подтопленных домов

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. МЧС России планирует использовать суперкомпьютер Сбера, чтобы прогнозировать тайфуны на Дальнем Востоке и их последствия. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе МЧС России.

"Мы планируем использовать суперкомпьютер Сбербанка, который будет прогнозировать выход тайфуна на территорию РФ", - сказал представитель министерства. По его словам, вплоть до количества подтопленных домов можно будет смоделировать возможные последствия таких тайфунов.

В МЧС уточнили, что такая работа будет проводиться в рамках трехстороннего соглашения между МЧС России, ПАО "Сбербанк" и Дальневосточным федеральным университетом. Оно было подписано на Восточном экономическом форуме во Владивостоке в сентябре этого года.

По данным МЧС, частота тайфунов в последние годы заметно возросла. Нынешняя система прогнозирования МЧС уже позволяет за несколько недель просчитать риски и направить дополнительные силы в случае угрозы чрезвычайной ситуации. Так, в этом году в Приморье благодаря заранее принятым мерам удалось минимизировать ущерб от тайфуна и не допустить гибели людей.

В новость внесена правка (13:31 мск) - передается с исправлением источника, верно - пресс-служба МЧС России.