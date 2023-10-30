РПЦ призвала к усердной молитве за тех, кто хранит церковное единство на Украине

Митрополит Григорий отметил, что в последние полтора года гонения со стороны властей Киева на каноническую церковь усилились

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Московская патриархия направила всем правящим архиереям Русской православной церкви письмо с призывом совершать усердные молитвы за священнослужителей и мирян Украинской православной церкви (УПЦ), стремящихся сохранить церковное единство и находящихся в заточении.

"По благословению предстоятеля Русской православной церкви прошу всех вас, дорогие владыки, <...> призвать духовенство, монашествующих и мирян вверенных вашему попечению епархий возносить сугубые [то есть особые, усердные] молитвы о преосвященных архипастырях, пастырях, монашествующих и мирянах Украинской православной церкви, которые вопреки угрозам, клевете и преследованиям стремятся к сохранению церковного единства, наипаче же о тех, кто являет исповеднический подвиг, мужественно возвышая свои голоса в защиту этого единства", - говорится в циркулярном письме управляющего делами Московской патриархии митрополита Воскресенского Григория, опубликованном на сайте РПЦ.

Как отмечается в послании, в последние полтора года гонения со стороны властей Украины на каноническую церковь приобрели новый характер: в отношении УПЦ принимают дискриминационные законы, нагнетают нетерпимость и ненависть к духовенству и верующим, происходит незаконный захват религиозных объектов, проводят обыски по месту жительства иерархов и клириков.

"Духовенство подвергается грубому давлению посредством унизительных допросов со стороны специальных служб, давлению экзальтированной толпы, зачастую объединяющей раскольников с самыми экзотическими язычниками и людьми, вообще чуждыми всякой веры. Фиксируются случаи арестов и избиения служителей Божиих, кощунства над святынями", - говорится в письме.

Митрополит Григорий также напомнил, что на Украине ведут судебные процессы против нескольких иерархов канонической УПЦ. Так, правящий архиерей Черкасской епархии находится под домашним арестом, а митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан осужден на пять лет лишения свободы. Древняя Киево-Печерская лавра находится под угрозой закрытия, ее наместник митрополит Вышгородский Павел, ранее находившийся в следственном изоляторе, в настоящее время пребывает под домашним арестом.

27 мая 2022 года в Киеве Собор Украинской православной церкви, самоуправляемой церкви в составе Московского патриархата, объявил о том, что приняты "дополнения и изменения в устав об управлении УПЦ, свидетельствующие о ее полной самостоятельности и независимости". После этого ряд епархий УПЦ, в основном в восточных регионах, заявили о решении остаться "под омофором" московского патриарха. Синод РПЦ после решений киевского собора принял постановление о том, что они "нуждаются в изучении в установленном порядке" на предмет их соответствия грамоте патриарха Алексия II о статусе УПЦ и уставу РПЦ.