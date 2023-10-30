РКК подготовит федеральную группу для реагирования на ЧС

Российский Красный Крест подготовит 40 специалистов из 16 регионов РФ, сообщили в организации

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Российский Красный Крест (РКК) подготовит федеральную группу по реагированию на чрезвычайные ситуации, в которую войдут специалисты из 16 российских регионов. Об этом сообщили в пресс-службе РКК.

"РКК подготовит к реагированию на чрезвычайные ситуации 40 специалистов из 16 регионов России. Федеральная группа будет готова к участию в гуманитарных миссиях и оказанию помощи пострадавшему населению по всей стране", - говорится в сообщении.

По словам директора департамента по реагированию на чрезвычайные ситуации РКК Алексея Пикуля, тренинг поможет расширить круг специалистов, которых можно будет привлекать для реагирования на различные чрезвычайные ситуации в стране. "Ранее мы проводили ряд тренингов для подготовки региональных групп, теперь специалистов из 16 регионов мы собрали на федеральный тренинг. Это расширит географию и наши возможности в этой работе", - сказал Пикуль, слова которого привели в пресс-службе.

Тренинг пройдет в Подмосковье по 3 ноября. За эти дни специалисты получат теоретические и практические навыки оказания первой психологической помощи пострадавшим, а также первой помощи пострадавшим в особых условиях. Кроме того, участники тренинга разберут принципы установки базового лагеря, организации радиосвязи и поиска потерявшихся в природной среде.

Закрепить все полученные навыки участники тренинга смогут на отработке порядка действий при ЧС в полевых условиях. В финальный день обучения будет организована комплексная итоговая симуляция чрезвычайной ситуации с привлечением статистов - это будет поиск пострадавших в природных условиях и оказание помощи пострадавшим при взрыве бытового газа. Помимо этого, участники отработают на практике навыки ведения радиопереговоров.