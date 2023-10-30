Цветники в Москве подготовили к зиме

Привели в порядок клумбы, провели подкормку растений удобрениями, обработали их от болезней и вредителей

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства подготовили столичные цветники к зимнему периоду. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

"В рамках работ привели в порядок клумбы, провели подкормку растений удобрениями, обработали их от болезней и вредителей. На финальном этапе задекорировали цветники разноцветной древесной щепой, которая дополнительно защитит многолетники и высаженные заранее луковицы тюльпанов от холодов", - сказал заммэра Москвы Петр Бирюков, слова которого приводит пресс-служба.

Он уточнил, что тематические клумбы на главных магистралях оформили в виде национальных узоров и сказочных образов, цветники на Северном речном вокзале украсили синие, желтые и красные геометрические фигуры. В Пушкинском сквере, на Тверском бульваре и Профсоюзной улице щепу выложили яркими орнаментами.

"Что сделали: <...> провели обрезку растений, закрыли кустовые розы специальным защитным материалом", - добавили в комплексе городского хозяйства.