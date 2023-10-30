Гендиректор аэропорта Саид Рамазанов сообщил, что принимают внутренние и международные рейсы

МАХАЧКАЛА, 30 октября. /ТАСС/. Международный аэропорт Махачкалы возобновил работу после беспорядков, сообщил ТАСС гендиректор аэропорта Саид Рамазанов.

"Аэропорт полностью возобновил работу. Принимаем внутренние и международные рейсы", - сказал собеседник агентства.

Массовые беспорядки произошли 29 октября в аэропорту Махачкалы из-за прибытия регулярного рейса из Тель-Авива на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Несколько сотен человек зашли в здание аэропорта и на летное поле, позднее их вытеснили сотрудники правоохранительных органов. По последним данным, пострадали более 20 человек, включая полицейских, задержаны 60 участников беспорядков. Дагестанские власти и религиозные деятели осудили произошедшее, связав его с провокацией.