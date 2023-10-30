30 октября, 12:27

В акции "День IТ-знаний" приняли участие более 220 тыс. российских школьников

Акция прошла в седьмой раз

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Профориентационная акция "День IТ-знаний", организованная при поддержке VK, Минпросвещения РФ и нацпроекта "Цифровая экономика", собрала более 220 тыс. учащихся 8-11-х классов. Как сообщили в пресс-службе VK, в ней поучаствовало 5,4 тыс. школ из 3 тыс. населенных пунктов России.

В ходе акции, которая проводится уже в седьмой раз, участники узнали, какие специалисты создают и развивают цифровые продукты, их задачи и навыки, необходимые для карьеры в IТ. На онлайн-марафоне, собравшем 1,2 млн просмотров, зрителей познакомили с актуальными направлениями в IТ и digital, им представили разные профессии в этих сферах, от разработчиков и тестировщиков до маркетологов и дизайнеров.

"Рады, что ежегодно наш профориентационный проект помогает делать сферу технологий близкой и понятной такому количеству школьников, которые уже решили строить карьеру в IТ или только задумываются об этом пути", - прокомментировала событие заместитель вице-президента по образовательным проектам VK Анна Степанова. 

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