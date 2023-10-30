Собянин сообщил, что парковка в Москве в День народного единства будет бесплатной

Мэр города отметил, что 5 ноября парковочное пространство столицы будет работать в режиме воскресенья

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Парковка на улицах Москвы 4 и 6 ноября будет бесплатной, 5 ноября парковочное пространство столицы будет работать в режиме воскресенья. Об этом сообщил в своем официальном Telegram-канале мэр города Сергей Собянин.

"В День народного единства - 4 ноября - на улицах Москвы парковка будет бесплатной. В нерабочий понедельник - 6 ноября - за нее тоже платить не нужно. А вот 5-го будет действовать воскресный режим - платно только на улицах с тарифами 380 и 450 рублей", - написал мэр.

Он уточнил, что парковки со шлагбаумом в эти дни работают в обычном режиме.