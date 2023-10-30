В Федерации еврейских общин РФ призвали осторожно освещать события на Ближнем Востоке

Раввин Александр Борода считает, что руководству страны и сотрудникам правоохранительных органов необходимо "найти и самым строгим образом наказать всех организаторов и участников антисемитских акций в соответствии с российским законодательством"

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода указал на необходимость осторожно и ответственно освещать в СМИ события на Ближнем Востоке. Об этом говорится в заявлении Бороды, которое распространила пресс-служба ФЕОР.

"Погромщики [в аэропорту Махачкалы - прим. ТАСС] сформировали свою позицию на основании информации из социальных сетей и средств массовой информации - как российских, так и зарубежных. Я прошу уделить большое внимание тому, как освещаются события на Ближнем Востоке - к этому сложному вопросу нужно подходить с большой осторожностью и ответственностью, чтобы люди не приходили к односторонним и радикальным взглядам, чтобы они делали выводы из гуманных позиций, а не на основе бушующих негативных эмоций", - говорится в заявлении.

Комментируя события в аэропорту Махачкалы, а также предшествовавшие им инциденты в Нальчике, Хасавюрте и Черкесске, президент ФЕОР призвал руководство страны и сотрудников правоохранительных органов "найти и самым строгим образом наказать всех организаторов и участников антисемитских акций в соответствии с российским законодательством". Их действия, отметил он, подрывают базовые основы многокультурного и многонационального Российского государства.

По оценке Бороды, местные власти оказались не готовы к инцидентам в республиках Северного Кавказа и допустили масштабные нарушения правопорядка, массовые выступления с открытыми угрозами евреям и израильтянам. По его мнению, это трудно назвать некомпетентностью - "скорее, руководство республик не могло и представить, что многонациональный Кавказ охватят такие волнения".

Президент ФЕОР полагает, что нужно в том числе усиливать просветительскую деятельность и объяснять, насколько неприемлемо любое проявление ненависти внутри России. "Хочется верить, что после принятых мер никакие эпизоды разжигания межрелигиозной ненависти не повторятся. Сейчас общая задача представителей всех конфессий - с еще большей силой доказывать и демонстрировать поддержку и взаимопомощь, и ни в коем разе не продолжать тенденцию человеконенавистничества", - отмечается в заявлении.

Массовые беспорядки произошли 29 октября в аэропорту Махачкалы из-за прибытия регулярного рейса из Тель-Авива на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Несколько сотен человек зашли в здание аэропорта и на летное поле, позднее их вытеснили сотрудники правоохранительных органов. По последним данным, пострадали более 20 человек, включая полицейских, задержаны 60 участников беспорядков. Дагестанские власти и религиозные деятели осудили произошедшее, связав его с провокацией.