Четвертый сезон "Суперстар!" на НТВ: ведущие, жюри и звезды

Премьера четвертого сезона музыкального шоу "Суперстар!" (16+) стартует 4 ноября в 20:20 на телеканале НТВ. За звание "суперстара" будут бороться 10 артистов, пик популярности которых пришелся на 80-90-е и нулевые. Рассказываем, чем примечателен новый сезон и делимся впечатлениями судей и участников

На НТВ стартует четвертый сезон шоу "Суперстар!" - новой версии музыкального проекта "Ты - суперстар!", который выходил на телеканале в 2007-2008 годах. За время существования обновленного шоу в нем успели поучаствовать 28 звезд российской эстрады, но организаторам и продюсерам по-прежнему есть, чем удивить и порадовать зрителей.

Как и в предыдущих сезонах, каждый выпуск программы будет посвящен определенной теме. Среди представленных - "Свой хит", "Посвящение ушедшим друзьям", "Любимые хиты" и другие. Начиная со второго выпуска, проект будет покидать один участник - тот, кто по итогам набрал наименьшее количество баллов.

© НТВ

Ведущими нового сезона "Суперстар!" на НТВ традиционно станут популярная российская певица Лолита, а также ведущий международных музыкальных конкурсов "Ты супер!" и "Ты супер! 60+" и программы "Центральное телевидение" на НТВ Вадим Такменёв.

Система оценок останется прежней: огонь от жюри означает два балла, фейерверк - один, пшик - ноль. Члены жюри один раз за весь сезон смогут спасти одного участника, но только в том случае, если решение будет единогласным. Если мнения судей разойдутся, участник покидает проект.

Четыре кресла жюри

Членами жюри в этом году стали четыре человека. Это ведущая программы "Секрет на миллион" и "Звезды сошлись" на НТВ Лера Кудрявцева, музыкальный критик и ведущий ток-шоу "За гранью" на НТВ Сергей Соседов, эстрадный певец Стас Пьеха, а также певица, заслуженная артистка России Наташа Королёва.

"Стать четвертым членом жюри шоу меня пригласил Вадим Такменёв. Накануне своего юбилея я была гостьей другой его программы - „Центральное телевидение“ - и он позвал меня присоединиться к команде „Суперстар!“. Сначала я отказалась: „Вадим, мне так сложно кого-либо оценивать, а особенно своих коллег“. Но он мне сказал: „У тебя хорошо получится, ты подумай“. В общем, именно Вадим подписал меня на эту авантюру", - рассказала Королёва.

© НТВ

Стас Пьеха отметил, что новый член жюри добавила именно тех красок, которых им не хватало. "На съемках мы все отметили, что Наташа идеально укомплектовала нас. Я же как член жюри стараюсь быть интересным, оригинальным, но, главное, честным. Как мне кажется, я добрее, чем в предыдущих сезонах, потому что пока что вещает мой внутренний адвокат, который старается защитить каждого участника", - сказал он.

Лера Кудрявцева также отметила, что у них получился хороший квартет: "В этом году к жюри присоединилась прекрасная Наташа Королёва и сразу же влилась в нашу компанию. Впрочем, никто и не сомневался, что будет так. Наташа - настоящий профессионал, великолепная артистка, веселый и искренний человек".

Кто может стать "суперстаром"?

Участников в этом сезоне традиционно 10. Ими стали заслуженные артисты России Кай Метов, Алексей Глызин, Феликс Царикати, Екатерина Суржикова, певцы Игорь Наджиев и Алексей Гоман, певицы Татьяна Маркова, Лика Стар и Лариса Черникова, а также солистка группы "Лицей" Анастасия Макаревич.

Многие из них давно не выходили на сцену и пропали из поля зрения, некоторые продолжали выступать. Например, Гоман работать не прекращал: "Все эти годы я не переставал выступать сольно и в составе проекта „Маленький оркестр“, выпускал авторские песни под псевдонимом GOMAN, снимался в кино. Надеюсь, судьба даст мне возможность продолжать это делать и дальше".

© НТВ

Наджиев тоже не оставлял своего дела. "Все эти годы я не прекращал заниматься музыкой и выступать. Я продолжаю писать песни, гастролировать, снимать клипы. И те, кто любит мое творчество, это видят. А благодаря проекту, думаю, моя аудитория станет еще больше", - сказал он.

Некоторым участникам было сложнее согласиться на участие в шоу. Например, Татьяна Маркова рассказывает, что письмо с приглашением поступило ее дочери: "В последнее время я полностью растворилась во внуках, занималась садом и уже не собиралась возвращаться на сцену. При этом я до сих пор продолжаю получать письма от поклонников с вопросом: „Вы где?“. Если б не они и не моя дочь Валерия <…>, я бы вряд ли согласилась".

© НТВ

Кто-то из артистов благодаря шоу вернулся на сцену. Такая история случилась с Ликой Стар: "После долгого перерыва я возвращаюсь на сцену в лучшем шоу из возможных - „Суперстар!“. Одним словом, это квантовый скачок. Я счастливый человек и благодарю за каждое мгновение, которое мне будет подарено на проекте. Для меня огромная честь работать со столь высокопрофессиональной командой, создающей шоу и ежесекундно держащей руку на пульсе".

За кулисами

Также участники этого сезона "Суперстар!" рассказали о своих впечатлениях о съемке, процессе и результатах. Анастасия Макаревич сказала, что это был ее первый конкурс, хоть она его таковым и не расценивает. "Для меня „Суперстар!“ - это прежде всего прекрасная возможность выступить на такой сцене и получить от этого удовольствие! Потому что главная радость для артиста - быть и звучать на сцене. Я рада находиться в такой прекрасной компании звезд, которая собралась у нас на проекте, <…> Ну, а самыми главными для меня оценками, конечно, будут оценки зрителей, потому что все, что мы - артисты - делаем, это всегда для наших слушателей!"

Царикати, который хоть и пропал из эфира, но продолжал гастролировать и выступать, призвал всех следить за новым сезоном: "Шоу „Суперстар!“ я всегда смотрю с огромным удовольствием. И, конечно, когда мне поступило предложение принять участие в нем, я очень обрадовался и с радостью согласился. Над проектом работают специалисты высшей категории. Признаюсь, я не ожидал от себя такого исполнения некоторых песен, порой меня даже будет сложно узнать".

© НТВ

В том, что проект создают специалисты, уверен и Кай Метов. "Над шоу работают настоящие профессионалы, которые помогают вытянуть из участников скрытые резервы, о которых они даже не догадываются. Думаю, зрители будут удивлены, увидев мои выступления, а я надеюсь на их поддержку. Что касается жюри, то тут, как мне кажется, представлены все направления: музыкальная критика в лице Сергея Соседова, профессиональная индустрия - Стас Пьеха и Наташа Королёва, глас народа, мурашки / не мурашки - от имени моей любимой Леры Кудрявцевой".

Смотрите четвертый сезон музыкального шоу "Суперстар!" 4 ноября в 20:20.

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