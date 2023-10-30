В Минздраве Украины назвали вспышку гепатита А в Виннице ЧС областного масштаба

Она распространяется на ближайшие населенные пункты, отметил главный санитарный врач страны Игорь Кузин

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Вспышка гепатита А в Виннице на западе Украины распространяется на ближайшие населенные пункты и уже стала чрезвычайной ситуацией областного уровня. Об этом заявил главный санитарный врач страны Игорь Кузин.

"Однозначно речь идет о вспышке. И мы уже видим, что эта вспышка локализуется не только в самой Виннице, но точно так же вследствие контактов распространяется на ближайшие населенные пункты <...>. Учитывая количество пострадавших, это чрезвычайная ситуация областного масштаба и областного уровня", - цитирует его украинский портал "Эспрессо".

По словам Кузина, эпидемиологическая ситуация свидетельствует о том, что источник инфицирования все еще действует. "То, что мы сейчас видим, - это пищевые продукты, также вполне возможно, что и питьевая вода может быть причиной. Поэтому сейчас основной фокус врачей-эпидемиологов состоит в том, чтобы дообследовать работников именно эпидемиологически опасных сфер и среди них найти потенциально человека, который переболел или продолжает болеть вирусным гепатитом A", - добавил он.

В понедельник в департаменте здравоохранения и реабилитации Винницкой областной администрации сообщили, что за неделю число заболевших гепатитом А выросло втрое.

С 30 октября в Виннице вступило в силу принятое 27 октября решение горсовета о переходе школ на дистанционное обучение в связи со стремительным ростом числа заболевших. Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, причиной заражения стала вода из неустановленного источника. Возбуждено уголовное дело.