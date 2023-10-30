В Причальном проезде в Москве начали строить учебный корпус

В школе оборудуют спортивный зал, гимнастический зал для альтернативных занятий, IT-полигон, многофункциональный зрительный зал, библиотеку

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Школу для 400 учащихся начали возводить в Причальном проезде в Москве. Об этом сообщил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

"Началось строительство здания учебного корпуса в Причальном проезде. Школа рассчитана на 400 детей. На строительной площадке ведутся земляные работы, возводятся монолитные конструкции здания. Завершить работы планируем в 2024 году", - сказал Загрутдинов, слова которого приводит пресс-служба депстроя.

Учебный корпус расположится по адресу: Пресненский район, Причальный проезд, владение 7, строение 1/1. Трехэтажное здание учебного корпуса будет иметь Г-образную конфигурацию, что продиктовано формой земельного участка. Главный вход-выход в учебный корпус запроектирован со стороны Причального проезда, учитывая значительный перепад рельефа - около 9 м, пояснили в департаменте.

"В здании будут размещены универсальные учебные кабинеты, учебные кабинеты для изучения химии, физики и биологии с лаборантскими, лаборатория изучения основ анатомии и физиологии человека с лаборантской, кабинет основ принципов программирования, лабораторный практикум инженерно-физического направления. На цокольном этаже размещены: медицинский блок, обеденный зал на 200 мест, гардеробы для учащихся и учителей", - уточнили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, в школе оборудуют спортивный зал, гимнастический зал для альтернативных занятий, IT-полигон, многофункциональный зрительный зал, библиотеку.

Также в Пресненском районе ведется строительство еще одной школы на средства городского бюджета. Как сообщал ранее Загрутдинов, учебный корпус, рассчитанный на 300 мест, появится в Большом Тишинском переулке и войдет в состав образовательного комплекса ГБОУ "Романовская школа".