В Москве в ночь на 31 октября ожидается сильный туман

По прогнозам синоптиков Росгидромет, видимость в городе упадет до 200-700 м

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют сильный туман в ночь на вторник, 31 октября, видимость упадет до 200-700 м. Об этом ТАСС сообщили в ГУ МЧС России по Москве.

"По прогнозам синоптиков Росгидромет, во второй половине ночи, а также утром и в первой половине дня 31 октября в Москве ожидается туман с видимостью 200-700 м", - сообщили в столичном МЧС.

Спасатели рекомендуют автомобилистам снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров - обгонов, перестроений, опережений.