Telegram заблокирует призывающие к насилию каналы

В частности, канал "Утро Дагестан уже недоступен

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Telegram заблокировал канал "Утро Дагестан", который, как сообщалось, призывал жителей кавказской республики к беспорядкам. Другие ресурсы, распространяющие подобный контент, ждет то же самое, сообщил основатель Telegram Павел Дуров.

Как убедился корреспондент ТАСС, канал "Утро Дагестан уже недоступен. "Каналы, призывающие к насилию, будут заблокированы за нарушение правил Telegram, Google, Apple и всего цивилизованного мира", - написал Дуров.

Массовые беспорядки произошли 29 октября в аэропорту Махачкалы из-за прибытия регулярного рейса из Тель-Авива на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Несколько сотен человек зашли в здание аэропорта и на летное поле, позднее их вытеснили сотрудники правоохранительных органов. По последним данным, пострадали более 20 человек, включая полицейских, задержаны 60 участников беспорядков. Дагестанские власти и религиозные деятели осудили произошедшее, связав его с провокацией.