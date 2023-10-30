Аграрии Чувашии собрали третий по объему урожай зерна в истории региона

Он превысил 965 тыс. тонн

ЧЕБОКСАРЫ, 30 октября. /ТАСС/. Урожай зерновых культур в Чувашии, несмотря на действовавший режим чрезвычайной ситуации из-за почвенной засухи, превысил 965 тыс. тонн и стал третьим по объему в истории региона. Об этом говорится в сообщении, распространенном Минсельхозом республики.

"Аграриями собрано в бункерном весе свыше 965 тыс. тонн зерновых - это третий по объему в истории республики урожай, несмотря на режим чрезвычайной ситуации регионального характера из-за засухи", - отмечается в сообщении.

В Минсельхозе Чувашии ТАСС сообщили, что в 2022 году аграрии собрали рекордные 1,002 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, побив державшийся с 1992 года рекорд с зарегистрированным объемом в 1 млн тонн. По урожайности зерновых лидером является Алатырский округ с показателем в 39,2 ц/га, минимальный показатель зарегистрирован в Мариинско-Посадском округе - 29,7 ц/га.

На хлебоприемные предприятия республики поступило 68,5 тыс. тонн зерна (в 2022 году - 76,4 тыс. тонн). "Качество зерна в этом году, конечно, чуть ниже. Доля закупленного зерна третьего класса с клейковиной 23% и выше составляет 62%, в прошлом году составляла 61%", - отметил на совещании в региональном правительстве вице-премьер региона - глава Минсельхоза Чувашии Сергей Артамонов.

В министерстве уточняют, что под урожай 2024 года озимые зерновые культуры посеяны на площади 96,4 тыс. га, из них, по оценке Россельхозцентра, 78% находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии. Поясняется, что из-за засухи пострадали посевы в южных округах.

20 октября в республике отменен режим чрезвычайной ситуации, введенный 14 июля в связи с почвенной засухой. По информации министерства, погибли или пострадали посевы на площади 5,3 тыс. га, ущерб составил около 109,5 млн рублей.

Уборка других культур

Общая посевная площадь в республике составляет 547,4 тыс. га, из них более 55% занимают зерновые культуры, 34% - кормовые культуры, 10,5% - картофель, овощи, технические культуры. По информации министерства, осталось убрать 9 га капусты поздних сортов, 85 га сахарной свеклы и 320 га подсолнечника. Уточняется, что в первой декаде ноября уберут 2,5 тыс. га кукурузы на зерно, при этом урожай ожидается в 1,5 раза выше прошлогоднего.

Уборка картофеля завершена, его площадь осталась на уровне прошлого года и составила 5,1 тыс. га. Собрано 124 тыс. тонн второго "хлеба", что на 13,1% больше прошлогоднего периода. Овощи убраны с площади 831 га, получено 30,9 тыс. тонн (в 2022 году - 26,4 тыс. тонн). Площадь навешивания хмеля по сравнению с прошлым годом увеличилась со 122 га до 133 га, собрано 192 тонны (в 2022 году - 183 тонны).

"Валовой сбор всех основных сельскохозяйственных культур превысит средние значения за три года. Неубранных площадей не будет. Рисков нет", - цитируют в министерстве Артамонова.

На совещании в региональном правительстве министр подчеркнул, что достичь высокого объема урожая помогло, в частности, обновление парка сельскохозяйственной техники. По его словам, показатель энергообеспеченности в третьем квартале 2023 года достиг 133,5 лошадиных сил в расчете на 100 га площади, в то время как в 2019 году составлял 111 лошадиных сил.