На Украине прогнозируют плановые отключения света с середины ноября

Это произойдет даже при отсутствии повреждений энергосистемы страны, отметил член комитета Верховной рады Сергей Нагорняк

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Плановые отключения энергоснабжения на Украине, вероятно, будут вводиться с середины ноября даже при отсутствии повреждений энергосистемы страны. Об этом заявил член комитета Верховной рады Сергей Нагорняк.

"С большой вероятностью с середины ноября у нас будет дефицит электричества. И даже желанным импортом мы его не перекроем. Я могу прогнозировать, что будут плановые отключения. Это даже при условии отсутствия обстрелов. Если будут обстрелы, то тем более", - сказал он в интервью украинскому изданию "Телеграф".

20 октября компания "Укрэнерго" подписала соглашения с операторами Венгрии, Польши, Румынии и Словакии, чтобы упростить импорт электроэнергии из стран Европы в осенне-зимний период.

В офисе украинского президента Владимира Зеленского ранее признавали, что предстоящая зима окажется гораздо сложнее предыдущей. В начале октября министр энергетики страны Герман Галущенко посоветовал украинцам купить на зиму электрогенераторы. До этого он сообщал, что 300 объектов энергетической инфраструктуры Украины были повреждены с октября прошлого года, а энергетики не успевают починить энергосистему к зиме. Кроме того, министр жаловался, что Запад слишком медленно поставляет ремонтное оборудование. Согласно подсчетам ООН, мощности энергетической инфраструктуры Украины, ранее оценивавшиеся в 37 ГВт, сократились на 19 ГВт - более чем вдвое по сравнению с уровнем февраля 2022 года.