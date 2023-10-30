В Ростове-на-Дону поисковики обнаружили опорный пункт обороны НКВД 1942 года

Все части вооружения и личные вещи несут в себе отметины от пуль

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 октября. /ТАСС/. Ростовские поисковики нашли опорный пункт 9-й мотострелковой дивизии НКВД, которая в 1942 году держала оборону в Ростове-на-Дону. О нем стало известно от местных жителей, знавших о событиях военных лет. Об этом ТАСС сообщил руководитель поискового движения "Миус-фронт" Андрей Кудряков.

"Это редкое явление, когда поисковая экспедиция работает, по сути, в центре города. Местные жители 80 лет знали о находящемся в этом месте захоронении наших павших бойцов, так как очевидцы тех событий будучи детьми участвовали в нем. Тех, кто хоронил солдат, уже нет в живых, их потомки сохранили рассказы и очень попросили провести поисковые работы на участке, который идет под застройку. Буквально сразу начали попадаться артефакты, говорящие о том, что там действительно проходили очень кровопролитные бои. Исходя из архивных источников, карт, боевых донесений стало ясно, что мы находимся на участке обороны 1942 года, который относился к 9-й мотострелковой дивизии НКВД, именно там воины-чекисты держали превосходящие силы противника", - сказал Кудряков.

По его словам, судя по обнаруженным предметам, бойцы защищались до последнего патрона: все части вооружения, личные вещи несут в себе отметины от пуль, осколков, поисковикам не удалось обнаружить ни одной целой вещи. "Если это винтовка, то она изогнута взрывом, если сошки от противотанкового ружья, то они перебиты осколком. Судя по воспоминаниям местных жителей, после боя люди, которые там жили рядом, собрали всех погибших и похоронили их в блиндаже, который мы пытаемся найти", - добавил собеседник агентства.

Поисковая экспедиция, развернутая в центре Западного микрорайона, неподалеку от ботанического сада Южного федерального университета, продлится около недели. В настоящее время решается вопрос о подключении к поисковым работам геомагнитных исследований.

В период Великой Отечественной войны Ростов-на-Дону дважды подвергался временной оккупации немцами: с октября по ноябрь 1941 года и с июля 1942 до середины февраля 1943 года. 14 февраля 1943 года Ростов-на-Дону был окончательно освобожден от немецко-фашистских захватчиков.